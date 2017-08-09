Жители Европы приехали на историческую родину в Караганду

На этот раз на историческую родину в Караганду приехали женщины из Франции и Голландии, передает kartv.kz.

Многие, из тех, кто приехал в Караганду тут впервые. Тилек Тастемир , к примеру, живет в Голландии.

«Я впервый раз здесь. И очень рада. Спасибо за хорошую организацию и теплый прием. Вы дали нам возможность ознакомиться с нашей культурой и традициями»,— сказала Тилек.

Организатор проекта Ерлан Ашимов не раз давал возможность казахам, проживающим за рубежом, побывать на исторической родине.

«Эту встречу мы проводим в третий раз подряд. Все расходы, я беру на себя. Побывать в Казахстане помогаю им с одной целью, чтобы они не забывали казахский язык и культуру»,— рассказал Ерлан Ашимов, организатор проекта.

После выставки, которая была организована для иностранных гостей, накрыли богатый дастархан. Они смогли попробывать казахские национальные блюда. А известные казахстанские исполнители и музыканты на протяжении всего вечера исполняли народные песни. Стоит отметить, что теперь и другие предприниматели намерены также поддерживать этот проект.

Иностранные гости пробудут в Казахстане три дня. За это время они ознакомятся с достопримечательностями Караганды. А затем отправятся в столицу, где посетят международную выставку Экспо.