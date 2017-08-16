Жаркая погода вернётся во многие регионы Казахстана в среду, 16 августа

«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.

Прогноз погоды на 16 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8-10 тепла, днём столбик термометра поднимется до 24-26.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь. Температура ночью составит 15-17 тепла, днём от 27 до 29 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 16 августа ожидается ясная погода без осадков.Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днём от 21 до 26.

На территории Актюбинской области переменная облачность, осадков не ожидается. Ночная температура 13-18 тепла, днём столбик термометра поднимется до 25-30 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, днём кратковременный дождь, гроза. Температура ночью от 12 до 17 тепла, днём 27-32 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 15-20 тепла, днём 28-33 жары.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха составит ночью 8-13 градусов. Днём ожидается от 18 до 23 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, днём местами возможен дождь, гроза. Температура ночью составит от 13 до 18 тепла. Дневная температура по области 28-32 тепла.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 13-18 тепла, днём 27-32 градуса по Цельсию.

На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днём 20-25 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, осадков не ожидается. 16 августа на территории региона ожидается ночью всего 7-12 тепла, днём 22-27.

Переменная облачность , ночью местами дождь, гроза, ожидается в Кызылординской области. Температура воздуха ночью составит 17-22 тепла, днём 27-32.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 21-26 тепла, днём столбик термометра поднимется до 31-36 градусов жары.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит ночью 5-10 тепла, днём воздух прогреется до 18-23.

Переменная облачность, погода без осадков ожидается в Северо-Казахстанской области. Ночью температура воздуха составит 7-12 тепла, днём от 20 до 25 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области в среду пройдут дожди с грозами. Ночью от 12 до 17 градусов, днём 30-35 градусов жары.