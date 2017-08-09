Землетрясение в Карагандинской области: как действовать

Карагандинцы вслед за алматинцами ощутили землетрясение 9 августа в 5 часов 28 минут утра, передает МИА «Казинформ».

«Сила землетрясения в регионе — 2 балла. Она зарегистрирована сетью сейсмических станций 9 августа в 5 часов 28 минут Алматинского времени», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

В Карагандинской области повреждений инфраструктуры не произошло, жертв и пострадавших нет.

«Эпицентр землетрясения расположен в 485 километрах на северо-восток от города Алматы на территории Китая», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.

Спасатели призывают в подобных случаях не паниковать, а четко следовать инструкции.

«Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике. Выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице — оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других. Если Вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол — он защитит вас от падающих предметов и обломков», — рассказали в пресс-службе департамента по ЧС.

Если человек находится в автомобиле, то ему следует оставаться в салоне.