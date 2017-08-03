Заявление осужденного о коррупции в отношении судьи опровергли в Караганде

Абайский районный суд Карагандинской области опроверг заявление осужденного сотрудника колонии о коррупции в отношении судьи, передает МИА «Казинформ».

Бывший начальник отряда колонии АК-159/5 взял у осужденного 900 000 тенге, пообещав взамен ускорить вопрос с его досрочным освобождением. Он сказал арестанту, будто «решит вопрос с судьей Гульнарой Михановой» и получит нужное постановление суда.

Это высказывание прозвучало из уст майора юстиции в беседе с осужденным. После ареста майора за незаконное получение денег путем мошенничества, эти слова были процитированы в зале Казыбекбийского районного суда в Караганде. Абайский районный суд болезненно отреагировал на показания, прозвучавшие в суде.

«Доводим до сведения, что начальник отряда исправительного учреждения не утверждал в зале суда, что планировал или уже «решил вопрос с судьей Михановой». Он эти слова сказал в беседе с осужденным, от которого получил, согласно материалам дела, незаконное вознаграждение. Непосредственно в зале суда майор юстиции не утверждал и настаивал на том, что хотел «решить вопрос с судьей». Высказывание бывшего должностного лица бросает тень на репутацию судьи Гульнары Михановой и судебного корпуса в целом», — сказал координатор работы со средствами массовой информации, судья Абайского районного суда Ардак Жумашев.

Судья отметил, что эти слова были проверены органом следствия, и не нашли своего подтверждения.

«Каких-либо неофициальных контактов с должностным лицом учреждения АК-159/5 судья Миханова не вела. Заявляю, что эти порочащие слова были надуманными с целью ввести в заблуждение потерпевшего по делу о мошенничестве», — отметил Ардак Жумашев.

Сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции задержали начальника отряда колонии, который получил от осужденного 900 000, обещая помочь выйти на свободу досрочно. Майор ввел осужденного в заблуждение, сказав, что «решит вопрос с судьей Абайского района Гульнарой Михановой и начальником отдела по воспитательной работе колонии Игорем Калининым».

Спустя несколько месяцев, осужденный и его сестры, передававшие деньги частями, обратились за помощью в правоохранительные органы. Судья Казыбекбийского районного суда № 1 Жумагул Шуженов назначил ему наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он лишен специального звания «майор юстиции» МВД и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.