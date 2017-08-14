Заказное убийство выдумал житель Темиртау

Житель Темиртау выдумал заказное убийство и заявил в полицию на друга, передаёт КАЗИНФОРМ.

Житель Темиртау обманным путем выудил у друга два миллиона тенге, а затем заявил на него в полицию, выдумав историю с заказным убийством.

Темиртауским городским судом рассмотрено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 190 (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия, совершенное в крупном размере) и части 3 статьи 419 (заведомо ложный донос о совершении преступления) УК РК в отношении гражданина Рожкова.

В пресс -службе городского суда сказали, что Рожков решил воспользоваться ситуацией, возникшей между Булановым и Ивановым по спорному вопросу о разделе их совместного бизнеса. Он, злоупотребляя доверием и сложившимися дружескими отношениями, ввел Буланова в заблуждение, сообщив, что Иванов согласился переписать на него весь бизнес, но для этого необходимо отдать Иванову 2 000 000 тенге. Буланов, доверившись Рожкову, передал ему 2 000 000 тенге, которые последний потратил на свои нужды.

После этого Рожков обратился в полицию с информацией о том, что Буланов заказал ему убийство Иванова за вознаграждение в сумме 2 000 000 тенге, что явилось заведомо ложным доносом.

Рожков был ранее судим и совершил опасный рецидив преступлений. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.