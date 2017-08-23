За оскорбление в смс-переписке карагандинка понесла наказание

Карагандинку приговорили к уборке улиц за оскорбления в смс-переписке, передает МИА «Казинформ».

Прочитав оскорбления в свой адрес, жительница Осакаровского района обратилась в суд с жалобой частного обвинения.

Оскорбленная сельчанка просила суд привлечь женщину к уголовной ответственности по части 1 статьи 131 УК «оскорбление». Кроме этого она подала гражданский иск о взыскании с подсудимой денежной компенсации за морально-нравственные страдания в размере 100 тысяч тенге.

«В суде было установлено, что подсудимая в ходе телефонных смс-сообщений со своего сотового телефона, с умыслом на оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, оскорбила потерпевшую», — сообщили в пресс-службе Осакаровского районного суда Карагандинской области.

Судья признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов. Какие именно работы будет выполнять осужденная, решит акимат района, который определяет места и виды работ. Гражданский иск удовлетворен частично. Осужденная сельчанка должна выплатить оскорбленной 15 тысяч тенге.