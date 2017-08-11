За неуважение к матери арестовали жителя Карагандинской области

Жителя Карагандинской области арестовали на 4 суток за неуважение к матери, передает пресс-служба Шетского районного суда.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал своей матери, при этом выражался в ее адрес нецензурной бранью.

«В Шетском районном суде рассмотрено административное дело в отношении гражданина К. по части 2 статьи 73 «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений» КРКоАП. Правонарушитель в течение года подвергался административному взысканию за совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений. Постановлением суда гражданин К. признан виновным. Он подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на четверо суток», — сообщили в суде.

Постановление суда не вступило в законную силу.