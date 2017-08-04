Санаторий Жосалы

ХК «Сарыарка» вновь одержал победу

Корреспондент 1 час назад Комментировать 0

Уже полным ходом идет подготовка в новому хоккейному сезону 2017-2018. В рамках подготовки проходят контрольные матчи, передает shaiba.kz.

В очередном контрольном матче в рамках предсезонной подготовки карагандинская «Сарыарка» разгромила словацкую «Нитру».

ХК Нитра (Нитра) — Сарыарка (Караганда) 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)

0:1 — Поляков (Фахрутдинов, Наместников) ГБ — 03:35

0:2 — Поляков — 12:25 ГМ

0:3 — Соколов (Альшевский) — 16:34

0:4 — Ковалев (Борисевич) — 38:10

0:5 — Соколов (Зиазов) — 40:02 ГБ

0:6 — Альшевский (Антоновский) — 44:13

0:7 — Соколов (Альшевский) — 59:11

Вратари: Хало — Гелашвили

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Автор: Корреспондент

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