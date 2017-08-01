Внук Назарбаева возглавил Федерацию альпинизма

Бизнесмен Нурали Алиев, старший внук президента РК Нурсултана Назарбаева, возглавил Федерацию альпинизма и спортивного скалолазания (ФАиСС), сообщили 31 июля местные новостные агентства.

Опубликованное на сайте федерации сообщение о том, что новым президентом федерации избран внук Назарбаева Нурали Алиев, датировано 27 июля.

Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от дочери Дариги Назарбаевой – Нурали Алиев – занимал должность заместителя акима Астаны с декабря 2014 года, но в марте 2016 года он объявил о своем уходе с этого поста.