Санаторий Жосалы

Внук Назарбаева возглавил Федерацию альпинизма

Корреспондент 2 часа назад Комментировать 8

Бизнесмен Нурали Алиев, старший внук президента РК Нурсултана Назарбаева, возглавил Федерацию альпинизма и спортивного скалолазания (ФАиСС), сообщили 31 июля местные новостные агентства.

Опубликованное на сайте федерации сообщение о том, что новым президентом федерации избран внук Назарбаева Нурали Алиев, датировано 27 июля.

Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от дочери Дариги Назарбаевой – Нурали Алиев – занимал должность заместителя акима Астаны с декабря 2014 года, но в марте 2016 года он объявил о своем уходе с этого поста.

Теги

Автор: Корреспондент

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

Читайте также

Участок текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов открыт в Караганде

Участок по производству текущего отцепочного ремонта порожних и груженых грузовых вагонов открыт в Карагандинском вагоноремонтном …

Ваш комментарий очень важен

2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.