Владельцем волейбольного клуба «Караганда» стал его директор

Нурлан Садыков — главный тренер и директор клуба «Караганда» — стал его владельцем.



На третьих торгах спортивный клуб реализовали за 2,4 млн тенге.

Независимые оценщики первоначально определили стоимость волейбольного клуба в 9,6 млн тенге. Первые и вторые торги, проходившие в мае и июне, не состоялись по причине отсутствия покупателей. В соответствии с Законом РК «О государственном имуществе», после первого тендера на последующих торгах стартовая цена объекта снижается на 50 % от предыдущей.

Третьи торги по волейбольному клубу состоялись 26 июля. Цена спортивного объекта опустилась до 2,4 млн тенге.

«Государственная доля участия в ТОО в размере 100 % была продана на электронных торгах, проведённых методом тендера на веб-портале gosreestr.kz, за 2,4 млн тенге. Покупатель — физическое лицо Нурлан Миллатович Садыков», — сообщили в Управлении госактивов и закупок.

Условие продажи — сохранение профиля деятельности в течение 10 лет.

Нурлан Садыков мастер спорта СССР и РК по волейболу, обладатель международного сертификата тренера по волейболу I категории. В прошлом играл за волейбольные команды «Булат» (Темиртау), «Жайык» (Уральск). Был главным тренером волейбольных клубов «Астана канаты» (Астана), «Рабита» (Баку). С 2009 года по нынешнее время — директор и главный тренер волейбольного клуба «Караганда».

Волейбольный клуб «Караганда» действует восемь лет. В 2009 году было создано коммунальное государственное предприятие, в последующем преобразованное в ТОО со стопроцентной долей государства. Клуб культивирует женский волейбол. Здесь подготовлено 12 мастеров спорта РК. Карагандинские спортсменки выступают за национальную сборную. Клуб на 90 % сформирован из местных игроков.