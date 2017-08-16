Видео с зараженными арбузами прокомментировали в Минсельхозе

В Министерстве сельского хозяйства РК прокомментировали видео с арбузами, зараженными неизвестными вредителями.

«Мы разбирались. Данный факт был зафиксирован в июне. Это карантинный объект – дынная муха. Этот вредитель поражает бахчевые культуры, особенно дыню. Этот карантинный вредитель имеет распространение особенно в южных регионах нашей страны. А так же во всех странах Центральной Азии», — сказал председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Ержан Айнабеков.

Он добавил, что по данному факту приняты меры по локализации и ликвидации данного груза.

«Вопрос находится на контроле», — заверил Ержан Айнабеков.