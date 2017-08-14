Видео с ворующими кирпичи карагандинцами попало в Сеть

Двое молодых людей загружают стройматериалы, сложенные рабочими на обочине дороги, в легковую машину.

На видео сняли момент кражи кирпичей в Караганде подписчики аккаунта shock_krg в Instagram.

Как утверждают авторы сюжета, действие происходит на улице Толепова.

На видео отражено, как под покровом темноты двое молодых людей загружают в багажник и салон легковой машины кирпичи, сложенные на обочине дороги аккуратной стопкой.

Если только в зоне видимости появляются машины, парни присаживаются и делают вид, что рассматривают колесо автомобиля.

Как сообщали местные СМИ, в 2017 году в Караганде на ремонт улиц и скверов власти планировали потратить пять миллионов тенге. В числе нуждающихся в ремонте была и улица Толепова в центральной части города.