Опубликован список грантников РК

Опубликован список обладателей образовательных грантов, передает khabar.kz.

В состав республиканской конкурсной комиссии вошли представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Ассоциации высших учебных заведений, а также руководители вузов.

В 2017 году количество образовательных грантов увеличено, добавлено 6230 мест.

Теперь, получить образование за счёт государства смогут 38 тысяч выпускников школ.

Абитуриент может увидеть свой результат, введя индивидуальный идентификационный номер на странице res.testcenter.kz/#/login/2017/17.

Список грантов опубликуют в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 14 августа.