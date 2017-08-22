В Управлении спорта пообещали не допустить увольнений тренеров спортклуба Темиртау

Об этом сообщила руководитель Управления физкультуры и спорта Карагандинской области Наталья Сухорукова.

В Управлении физкультуры и спорта Карагандинской области обещают не допустить увольнений тренеров при ликвидации КГП «Спортклуб Темиртау».

Руководитель управления Наталья Сухорукова заверила, что после ликвидации предприятия большинство из 270 уволенных получат предложение о работе.

«Да, уведомления об увольнениях розданы коллективам дворца спорта, ледового дворца, бассейна «Жастар», стадиона «Металлург». Все эти объекты стоят на балансе коммунального государственного предприятия «Спортклуб «Темиртау». Само КГП подлежит ликвидации. Но дворцы и стадионы наше управление спорта закрепит за спортшколами. Тренеры получат предложение работать там», — сказала Сухорукова.

Собеседница подтвердила, что увольнения в процессе ликвидации КГП «Спортклуб «Темиртау» неизбежны, но они будут минимальными.

«Директоров, бухгалтеров и административных служащих во всяком случае наше управление на работу не пригласит. Тренеров, безусловно, трудоустроим. Так что им переживать не стоит», — сказала Наталья Сухорукова.

Между тем директор КГП «Спортклуб «Темиртау» Нурлан Таурбаев выразил надежду, что предложение о трудоустройстве получат все 57 тренеров по 27 видам спорта.

Ранее сообщалось, что уведомления об увольнении получили 270 сотрудников госучреждения «Спортивный клуб «Темиртау» в связи с ликвидацией объекта после неудавшихся торгов в рамках комплексного плана приватизации.

Отметим, что ликвидация коснется еще ряда учреждений региона, в том числе мини-футбольного клуба «Тулпар» в Караганде. На брифинге в региональной службе коммуникаций в Караганде руководитель управления государственных активов и закупок Карагандинской области Мурат Кадеков сообщил, что МФК «Тулпар» не удалось продать с третьих торгов.