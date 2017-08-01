Без капитального ремонта начнут учебный год школы в Темиртау

Ряд темиртауских школ начнет учебный год без запланированного капитального ремонта, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в отделе образования Темиртау, перенос капитального ремонта в учреждениях образования связан с проведением конкурсов.

«Мы не могли объявить конкурс, поскольку ждали заключение государственной экспертизы на проекты и сметы, которые подготовили потенциальные подрядчики на разработку проектно-сметной документации. На сегодняшний день положительное заключение получено», — сообщили в отделе образования Темиртау.

Несмотря на то, что к началу учебного года капитальный ремонт во многих школах не сделан, все образовательные заведения примут участие в торжественном открытии начала учебного года.