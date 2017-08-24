В школьные автобусы вмонтируют GPS-датчики в Карагандинской области

Датчики спутникового слежения установят в школьных автобусах Карагандинской области.

Руководитель управления образования Карагандинской области Асхат Аймагамбетов сообщил, что GPS-датчики позволят отслеживать перемещение учащихся на далекие расстояния.

«GPS-датчики будут особо актуальны зимой. Дороги в отдаленные населенные пункты заносит снегом и дети неделями не могут добраться до школы. Госорганы, администрация школ, управление образования не могут видеть эту ситуацию. А с внедрением GPS-датчиков этот пробел будет устранен», — сказал Асхат Аймагамбетов.

В настоящий момент в некоторых поселках детей в школу возят в соседние города специальные школьные автобусы. Такую практику управление образования и акимат намерены ввести повсеместно.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поддержал предложение.

«GPS-датчики позволят отслеживать работу водителей. Наши школьники на выставках робототехники имеют большие успехи. Они смогут сами установить датчики слежения», — сказал Ерлан Кошанов.

Глава управления образования сообщил о намерении устроить среди талантливых школьников конкурс по решению этой проблемы.

По материалам inform.kz