В школах Карагандинской области будут преподавать футбол

Урок футбола появится в карагандинских школах в новом учебном году.

В 30 школах Карагандинской области к обычным занятиям физкультуры для учащихся начальных классов добавится урок футбола. Пилотный проект направлен на повышение культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.

«К сожалению, в нашем обществе не сформирована культура здорового образа жизни, у населения нет осознанной установки, привычки ежедневно заботиться о своём здоровье. Поэтому перед школой стоит задача — научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье. Сделать это можно прежде всего через развитие массового спорта», — сказал руководитель областного Управления образования Асхат Аймагамбетов, выступая с докладом.

Карагандинцы позаимствовали опыт Исландии, где в 70-х годах появилось движение «тримм». Его цель — привлечение детей и их родителей к занятиям массовым спортом и туризмом. Сегодня исландцы являются одной из самых спортивных наций.

«Для дальнейшего развития массового спорта мы должны возродить традиции проведения школьных физминуток, проводить Школы здоровья. В этом году в 30 школах области в пилотном режиме начнём внедрение проекта «Урок футбола». Третий час физкультуры в начальных классах этих школ будет направлен на обучение футболу», — сообщил Асхат Аймагамбетов.

Руководитель управления считает необходимым открыть в регионе Центр физической культуры.