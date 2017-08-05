В Шахтинске и Караганде откроются алиментные центры

Такие центры открывает прокуратура совместно с судебными исполнителями и медиаторами.

Сотрудники центра будут помогать бывшим супругам договориться между собой и найти взаимоприемлемое решение.

Медиация — один из эффективных альтернативных способов разрешения конфликтов между бывшими супругами. Алиментный центр образован также для оказания правовой помощи по взысканию алиментов с должников.

В числе сотрудников центра — представитель прокуратуры, осуществляющий надзор за законностью исполнительного производства, государственные, частные судебные исполнители и медиаторы.

В Октябрьском районе Караганды Алиментный центр «Болашақ» открылся в здании Октябрьского территориального отдела судебных исполнителей. Тут так же помощь будут оказывать медиаторы.

Летом в Карагандинской области, в рамках реализации проекта генеральной прокуратуры «Алименты. 30 шагов против неуплаты», алиментные центры уже открылись в Балхаше («Жанұя»), Сатпаеве («Балам») и Жезказгане («Қолдау»).

В Шахтинске прием граждан будет проводиться каждый четверг с 10.00 до 12.00 часов по адресу: пр-т Абая Кунанбаева, 65б, каб. № 201 (здание ЦОНа на 2-м этаже). Контактные телефоны: 8 72156 5-18-30, 8 72156 5-59-22.

А в Октябрьском районе прием граждан проводится еженедельно по четвергам по адресу ул. Архитектурная, 34.