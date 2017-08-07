В Шахане началась установка автономных котельных

После взрыва отопительного котла и гибели людей в поселке Шахан Карагандинской области началась массовая установка автономных котельных в жилых и административных зданиях, передает Today.kz.

В ходе рабочей поездки в Шахан главы Карагандинской области, аким поселка Мурат Жакупов сообщил Ерлану Кошанову, что работа по установке ведется интенсивно.

«На сегодняшний день мы вынесли из жилых домов семь автоматических систем отопления, из них пять вертикальных и две горизонтальных. Все оборудование в них новое. На отопление одного дома теперь потребуется примерно 10 тонн угля в сезон. А раньше, используя старую систему отопления, расходовали около трех тонн в месяц. Экономия происходит благодаря новым насосам, которые более эффективны, чем то оборудование, которое раньше стояло в подвалах», — доложил Жакупов.

Стоимость одной такой котельной — три миллиона тенге, их установкой и обеспечением занимается подрядчик — ТОО «Power Technologies.KZ».

Все работы планируется закончить до начала отопительного сезона в регионе.