В сентябре начнут поставлять вакцины против вирусного гепатита «В»

Закупать вакцину против гепатита «В» завершат в августе, после чего её будут поставлять в медорганизации Казахстана, передает 24 kz.

Асемгуль Ержанова, член правления «СК-Фармация», сказала, что тендерные процедуры на закуп вакцины против вирусного гепатита «В» объявлялись неоднократно, однако поставщики не подавали заявки для участия в тендере из-за низкой цены.

«Учитывая важность закупа вакцины, приказом министра здравоохранения от 11 мая 2017году, предельная цена на вакцину увеличена с 148,22 тенге до 420,0 тенге за дозу», — пояснила Асемгуль Ержанова.

После пересмотра цены единый дистрибьютор вновь объявил тендер с использованием двухэтапных процедур, в котором по результатам вскрытия конвертов была представлена заявка потенциального поставщика ТОО «Фармактив».

По словам управляющего директора «СК-Фармация», на текущий момент единый дистрибьютор завершает закупочные процедуры по этой вакцине.

«Поставки вакцины на склады единого дистрибьютора начнутся в сентябре, после чего препарат сразу же будет отгружен в медорганизации, у которых есть потребность», — добавила Асемгуль Ержанова.