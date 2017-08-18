Благотворительный проект «Расскажи мне» в Караганде

Как создавался проект «Расскажи мне» и кому уже помогли волонтеры в Караганде, рассказали Халащук Ольга — координатор и Андрей Савчук — руководитель проекта, передает novoetv.kz.

«Расскажи мне» — это благотворительный проект, цель которого — посещение детских домов, в которых живут дети с ОВР.

Этот проект начал свое существование в 2007 году, Андрей присоединился к волонтерам в 2008-2009 годах. Идея заняться благотворительностью пришла к нему еще когда он учился в школе.

«Я учился в Майкудуке в 73 школе, и как раз в нашей школе в каждом классе учились по 2-3 ребенка из детского дома. Я приходил, общался с этими детьми, и в дальнейшем мы сближались. Я видел те проблемы, с которыми они сталкиваются. Элементарно — нехватка материнского тепла, заботы, нехватка бытовых потребностей. Все это оставило свое впечатление и привело к ребятам, которые занимаются этим проектом», — рассказал Андрей Савчук.

Вначале это была инициативная группа студентов, которые помогали детям из детских домов. Многие из тех, кто был у истоков, сейчас находятся за пределами Караганды, но все равно следят за деятельностью проекта и помогают.

А вот Ольга говорит, что попала в проект «Расскажи мне» случайно. Координатор принимала участие в проекте «Наставники». В 2015 году она окончила школу наставников и стала навещать детей из детского дома «Асем». Несколько раз ее приглашали в качестве гостьи в детский дом, где живут дети с ОВР. Побывав в гостях у деток из Майкудука, Ольга стала координировать благотворительный проект «Расскажи мне».

У многих, кто приезжает к детям в детские дома, основная цель — подарить им праздник, а вот у волонтеров «Расскажи мне» другое направление — адаптация и социализация.

«Существует какое-то мнение у людей, что детям в детских домах голодно и одиноко. На самом деле, им не хватает душевного тепла и индивидуального отношения — как в семье, с мамой. И конечно, их нужно социализировать: дети даже не знают, что такое деньги и как ими распоряжаться. Мы помогаем их немного социализировать, знакомим их со взрослой жизнью. Сейчас у нас уже 46 выпускников, и мы целенаправленно работаем больше с выпускниками», — рассказала Ольга в прямом эфире про цели благотворительного проекта.

Раньше волонтеры «Расскажи мне» приезжали к ребятам в Майкудук каждую субботу, но сейчас по многим обстоятельствам они встречаются с детьми 2 раза в месяц, также по субботам. Они не только помогают им социализироваться, но и приглашают в гости интересных людей, которые могут поделиться своим опытом или научить детей делать что-то своими руками.

Кроме этого, благотворительный проект «Расскажи мне» организовывает интересные мероприятия. В прошлое воскресенье, 13 августа, волонтеры сделали для детей благотворительный выезд в лагерь. Целый день 63 человека, не считая предпринимателей и тех, кто помогал в организации, дарили детям праздник в пиратском стиле. Ольга тоже приняла участие в квесте и сыграла Капитана Крюка. Дети вспоминали сказки, но задания были подобраны не только для малышей, но и для взрослых.

Затем организаторы подарили наборы для выпускников, которые помогли собрать предприниматели. В этих наборах было все необходимое: начиная от канцтоваров и заканчивая мыльными принадлежностями.

А для тех, кто хочет стать волонтером, Ольга и Андрей дали несколько советов.

Перед тем, как стать волонтером, нужно задать себе вопрос : «Что я могу дать любым детям, не только особенным».

«Мы для них — не просто друзья, с которыми можно посидеть на лавочке и поболтать. Человек должен быть ответственным, дисциплинированным и всегда гореть этим делом. Этот человек должен быть примером. Это регулярные посещения. Это ответственность, потому что дети очень быстро привязываются к волонтеру», — рассказала Ольга о том, каким должен быть волонтер.

Андрей сказал, что волонтер, который старше 18, еще должен пройти собеседование с руководителям и координатором проекта. После собеседования подписывается договор. Все проходит на официальном уровне. Собеседование помогает понять, какой человек к ним пришел и что он может дать детям. А еще на собеседовании рассказывают проблемы и трудности, с которыми может столкнуться волонтер в работе.

По словам организаторов, этот проект нужен не только детям, но и тем, кто им помогает:

«Лично для меня это та умиротворенность, доброта в сердце , которые несут дети. Радость, их счастье. Даже та усталость, которая приходит после детского лагеря, приносит ту радость которая не восполнит ничто в мире».

Если вы хотите стать волонтером, но живете не в Караганде, не расстраивайтесь, ведь в каждом городе Казахстана есть подобные проекты.

Группа Благотворительного фонда «We Help» Вконтакте.

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