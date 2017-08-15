В МОН РК прокомментировали изменения в списке образовательных грантов

Стране нужны инженеры, а не юристы и экономисты, сообщили в Минобразования. Кто поступает на юрфак и экономфак, идут на осознанный риск остаться без грантов.

Директор департамента высшего и послевузовского образования Гульзат Кобенова прокомментировала скандал с родителями и выпускниками, решившими пойти на штурм здания Министерства образования и науки РК, а также объяснила, откуда появился ранее опубликованный список дополнительных грантов.

«В этом году изменилась граница баллов поступления. Многие думают, что 100 баллов – потолок, а на самом деле в этом году выпускник мог набрать до 140 баллов, в зависимости от того, куда он подавал заявление – на какую специальность», – рассказала представитель Министерства образования.

Гульзат Кобенова сообщила, что много абитуриентов поступают на международное право, правоохранительную деятельность, общую медицину, финансы, маркетинг, менеджмент. Получается блок экономических, юридических и медицинских специальностей. Однако первые два блока сегодня не в приоритете (речь об экономистах и юристах).

«Если смотреть на распределение грантов по направлениям, по специальностям, можно сразу увидеть, какие кадры и по каким направлениям нужны стране. Мы уже столько лет говорим, чтобы люди шли на технические специальности. У нас есть потребность на инженеров очень высокая. Но я не понимаю, почему дети продолжают приходить всё на те же специальности», – недоумевает специалист.

По словам Гульзат Кобеновой, встреча с родителями не получивших гранты выпускников показала, что семьи сознательно идут на риск, подавая заявки на грант при недостаточном количестве набранных баллов.

«Вчера на встречу пришла выпускница, которая набрала 106 баллов. Она сказала, что, зная риск, всё равно подала заявку на специальность «Международное право». Это было её право и родителей, здесь никому не запретишь, они сами пошли на риск и получили закономерный результат», – подчеркнула спикер.

Встреча членов республиканской комиссии и родителей выпускников помогла МОН выявить ряд существенных проблем. Глава департамента отметила, что речь идёт об огромном количестве обладателей знака «Алтын белгі» в 2017 году. Такой рост обладателей престижной награды связан с тем, что казахстанские школы наделили правом присуждать знак самостоятельно.

«Родители недовольны тем, что резко увеличилось количество обладателей знака «Алтын белгі». В этом году они получили знак не по итогам ЕНТ, а сдавали свои экзамены, и только школы решали, кого награждать. Обладатели знака, как думают родители, должны иметь не менее 100 баллов. Мы проанализировали ещё раз все обращения и решили пересмотреть список грантов, но уже без учёта знака «Алтын белгі»», – прокомментировала последние изменения спикер.

Проверка показала однако, что почти у всех обладателей знака «Алтын белгі» высокие проходные баллы.

«Будет три источника для формирования грантов: внебюджетные средства вузов, деньги Министерства образования и Министерства здравоохранения (потому что очень много студентов-медиков. – Авт.)», – заключила Гульзат Кобенова.

Ранее в МОН РК заявили о том, что ведомство приступает к проверке школ, где выпускники – обладатели «Алтын белгi» получили на ЕНТ наименьшее количество баллов.

Около ста родителей с детьми из разных городов страны приехали в Астану, чтобы встретиться с министром образования. Абитуриенты, набравшие большое количество баллов, и их родители пытались взять штурмом здание Минобразования и науки. Они уверены, что гранты распределены несправедливо.

Всего количество грантов для выпускников со знаком «Алтын белгі» увеличилось на 4%, до 1487.

Список обладателей грантов по решению комиссии был изменён 13 августа. При этом отмечается, что предыдущая редакция документа, опубликованного 10 августа, также действительна.

По материалам informburo.kz