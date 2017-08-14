В Мажилисе находится на рассмотрении законопроект, приравнивающий обладателей «Алтын белгі» ко всем другим

Министерство образования и науки РК внесло на рассмотрение в Мажилис законопроект, который приравнивает баллы учеников, получивших «Алтын белгі», ко всем другим, передает ortcom.kz.

Ожидается, что нововведения вступят в силу осенью.

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова сказала, что министерство продолжит работу над изменением законодательства, чтобы в следующем году гранты распределялись только по баллам ЕНТ, сельским квотам, детям-сиротам, инвалидам и другим льготным категориям без фактора «Алтын белгі».

К такие меры хотят принять потому, что не все обладатели почетного знака показывают высокий уровень знаний на сдаче ЕНТ.

«В этом году образовательные гранты распределены строго в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на ЕНТ. Вместе с тем, согласно действующему закону, обладатели знаков «Алтын белгі» должны быть обеспечены грантами с сохранением преимущественного права. Поэтому республиканская комиссия приняла решение обеспечить данную категорию лиц грантами за счет средств университетов, министерства образования и науки и министерства здравоохранения», — прокомментировала Кобенова.

На следующей неделе министерство приступит к проверке школ, где выпускники-обладатели «Алтын белгі» получили на ЕНТ наименее низкие баллы.

«Для выпускников данные проверки никаких последствий иметь не будут, однако при выявлении фактов фальсификации, руководство школ будет строго наказано. Еще раз: детям боятся нечего», — сказала Гульзат Кобенова.