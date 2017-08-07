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В Казахстане заменят государственных судоисполнителей

Корреспондент 9 часов назад Комментировать 9

В РК государственных судоисполнителей заменят частными, передает «24Хабар».

За последний год их сократили на 30%, а к 2018-му судоисполнителей останется около 300-т. Они будут заниматься делами, касающимися только государства.

Предполагаемая сумма экономии — более миллиарда тенге ежегодно. Кроме того, реформа помогла втрое сократить количество жалоб от населения. На брифинге в правительстве рассказали, что в стране на 10% уменьшилась задолженность по алиментам.

«Реализована возможность оплаты долга по исполнительным производствам во всех кассовых отделениях казпочты, в пяти терминалах, установленных в 5-ти аэропортах — Астана, Алматы, Караганды, Шымкент, Актау. Данный функционал помогает должникам оплачивать задолженность без участия судебного исполнителя, автоматически прекращает производство и снимает ограничение на выезд из страны, примерно, в течение получаса», — прокомментировал Жанат Ешмагамбетов, заместитель министра юстиции РКю

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Автор: Корреспондент

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