В Казахстане скорая помощь будет работать по новым правилам

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что казахстанская скорая будет работать по новым правилам.

«Подписан и вступил в силу приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан об утверждении Правил оказания скорой медицинской помощи в Республике Казахстан. Новый приказ скорой медпомощи предлагает дифференцированный подход к оказанию скорой и неотложной медицинской помощи населению РК», — пояснили в пресс-службе Минздрава.

По категориям срочности, вызова оптимизированы и сгруппированы по симптомам (синдромам). В частности:

— 1 категория: Состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее немедленной медицинской помощи. Время прибытия бригады до 10 минут;

— 2 категория: Состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без медицинской помощи. Время прибытия бригады до 15 минут;

— 3 категория: Состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без медицинской помощи. Время прибытия бригады до 30 минут;

— 4 категория: Состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью больного. Время прибытия бригады до 60 минут.

Первые 3 категории будут обслуживаться на уровне станции скорой медицинской помощи, 4 категория — на уровне отделений неотложной медицинской помощи при поликлиниках, то есть центры неотложной помощи при поликлиниках будут принимать вызовы 24 часа в сутки.

Согласно новому приказу, первая помощь до приезда бригады скорой медицинской помощи может оказываться лицами без медицинского образования: сотрудниками полиции, патрульной службы, образования, транспорта, промышленных предприятий, социальной сферы и др.

В условиях приемных отделений будет введена новая врачебная специальность — врач приемного отделения («emergency doctor»), для своевременного оказания экстренной медицинской помощи и в случае необходимости, проведения начальных реанимационных и иных мероприятий до стабилизации состояния пациентов.

«Таким образом, в результате новой реформы за счет рационального распределения ресурсов пациент получит своевременную и качественную медицинскую помощь; медицинская организация — более эффективное и рациональное использование кадровых ресурсов и лечебно-диагностического оборудования, а также повышение уровня удовлетворенности своевременным и качественным оказанием медицинских услуг. В свою очередь государство получит снижение уровня догоспитальной смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни», — отметили в Минздраве.