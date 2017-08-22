В Казахстане предлагают ужесточить наказание за нарушения прав потребителей

Ужесточить наказание за нарушения прав потребителей предлагает национальная лига потребителей в Казахстане, передает Today.kz.

Национальная лига потребителей предлагает ужесточить меры наказания предпринимателей, нарушающих права потребителя: предусмотреть штраф за отказ вернуть стоимость некачественного товара, а также увеличить размеры штрафов за причинение вреда жизни и здоровью человека и за нанесение вреда имуществу.

Такие предложения во время пресс-конференции в Алматы озвучила президент РОО «Национальная лига потребителей» Светлана Романовская.

Общественному объединению исполнилось 25 лет. За эти годы лига выиграла в пользу потребителей 2 448 исков в суде и помогла взыскать моральный и материальный ущерб на сумму свыше 600 миллионов тенге.

В честь юбилея Национальная лига потребителей до конца текущего года будет оказывать бесплатные юридические консультации покупателям.

«Одним из основных направлений нашей деятельности для предотвращения конфликта является информирование граждан о свойствах и качествах товаров, работ и услуг, которые мы исследуем с точки зрения предпочтения потребителей, физико-химических показателей, а также информации о лидерах продаж, предоставленных крупными супермаркетами, проводим дегустации и потребительские опросы. По результатам независимых исследований в отношении худших подаются иски от неопределенного круга потребителей с требованием о запрете реализации либо выпуска некачественной продукции, товара или услуги, а лучшим компаниям присваивается народный знак качества «безупречно», — рассказала президент РОО «Национальная лига потребителей» Светлана Романовская.

Романовская привела пример, что если у бизнес-сообщества есть национальная палата предпринимателей и партия «Ак жол», которые защищают их интересы, то в РОО «НЛП» — всего 56 человек по Казахстану, которые реагируют на жалобы потребителей и проверяют недобросовестных бизнесменов.

«Мы предлагаем на опасные товары — где содержится много соли, сахара либо есть трансгенные жиры, наносить маркировку красного цвета, если это качественный товар, экологически чистый, проверенный — маркировать зеленым, если товар содержит красители или химикаты — желтым. Потому что человек не может разобраться в упаковке продуктов. Это улучшит наше состояние, те у кого заболевания связаны с питанием, будут бдительны. Очень много казахстанцев страдают ожирением, сахарным диабетом, потому что мы едим непонятно что. Мы считаем, все, за что мы платим, должно быть безопасным», — отметила Светлана Романовская.

По мнению эксперта, штрафы должны поступать в специальный фонд и распределяться среди общества защиты прав потребителей на реализацию уставных целей.

Также предлагается внедрить обязательное потребительское образование в организациях среднего и высшего образования и включить его в государственный стандарт; создать электронные паспорта городов, районных центров, аулов; наделить общественные объединение потребителей правом на проведение контрольных закупок.

«Эти меры предусматриваются для создания благоприятных условий взаимодействия и координации деятельности государственных органов и общества, реализации на потребительском рынке качественных и безопасных товаров, работ, услуг и формирования цивилизованных отношении между потребителями, предпринимателями и государством», — резюмировала Романовская.