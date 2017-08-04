В Казахстане появится электронная система распознания судейских ошибок при подготовке приговоров

В силу вступил Закон о прокуратуре еще в середине июля 2017, передает пресс-служба прокуратуры города Астаны.

Совместно с Верховным Судом разработан проект — система «Зандылык», которая является ай-ти технологией.

«В системе оцифрованы все нормы Уголовного кодекса. При подготовке прокурором или судьей решений на компьютере эта система мгновенно обнаруживает и подчеркивает ошибки красным цветом. Какие ошибки? Не чересчур ли строгое или необоснованно мягкое наказание, насколько точно избран вид режима, нужна ли конфискация, не забыли ли про дополнительное наказание? Эти и другие вопросы. Порядка по 100 параметрам.

Через эту базу пропустили 40 тысяч приговоров за 2016 год. По нашим протестам исправлено 559 приговоров. Из них 174 — в Верховном Суде», — говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Как отмечают в ведомстве, свыше 100 осужденным снизили объём предъявленных обвинений, уменьшили чрезмерно строгие наказания и поменяли вид колонии.

«Система «Зандылык» начала менять мышление прокуроров и судей. Чтобы не попасть в базу, они стали тщательно изучать законы и перепроверять по несколько раз свои решения. Качество судебных решений стало улучшаться. Поэтому число уголовных дел, рассмотренных в апелляции, сократилось на 40%», — подчеркнули в ведомстве.

В ближайшее время у казахстанцев будет возможность увидеть весь процесс в онлайн-режиме с момента регистрации преступления до исполнения наказания.

«До конца года планируем максимально усилить систему «Зандылык» и внедрить ее полностью с 1 января 2018 года. Тогда устраним все явные недостатки в судебных приговорах», — отметили в столичной прокуратуре.