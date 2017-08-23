В Казахстане планируется ввести штраф за отказ от вакцинации детей

В Казахстане за уклонение от детских прививок родителям будет грозить довольно крупный штраф. Министерство по делам религии и гражданского общества предлагает закрепить эту норму в проекте закона «О религиозной деятельности», который опубликован на сайте ведомства.

Чиновники ссылаются на то, что отказ от вакцинации граждан, исповедующих нетрадиционные религиозные взгляды, становится в Казахстане одной из актуальных проблем. Так, за 2016 год от прививок отказались более 9,5 тысяч родителей, при этом половина из них мотивировала отказ религиозными взглядами.

Среди других запланированных нововведений:

штраф $680 тем руководителям религиозных объединений, которые будут вовлекать в свою деятельность несовершеннолетних без письменного согласия обоих родителей;

учеба в зарубежных религиозных вузах возможна будет только после получения религиозного образования в самом Казахстане и только в определенных учебных заведениях;

введение запрета на ношение и использование внешних атрибутов: предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к «деструктивным идеологическим течениям».

«Мы обсуждаем нормы, касающиеся внешнего проявления приверженности деструктивным течениям. И это – не только одежда. К примеру, вот, свастика или колпаки «Ку-клукс-клана». Поэтому мы и обсуждаем, какие именно признаки считать деструктивными. Ношение хиджаба даже не рассматривается, потому что эта часть одежды, которая не закрывает лицо. Никто не высказывает ничего против хиджаба. Нельзя путать хиджаб с паранджой или чадрой», – заявил министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

Законопроект вынесен на общественное обсуждение.