В Караганду привезли экспонаты из Актогайского музея

Экспонаты из Актогайского археологическо-этнографического музея на этой неделе привезли в Караганду.

Выставка представлена в четырех разделах: археологическом — «Таста сақталған тарихымыз», историко-краеведческом — «Ел тарихы — рухани қказына», этнографическом — «Ата мұра — асыл қазынамыз» и разделе искусства.

В археологическом разделе находки времен Бегазы-Дандыбаевской культуры, обнаруженные экспедицией академика Маргулана в 1952 году. В экспозиции представлена посуда, орудия труда и наконечники стрел.

Кроме этого, из музея Актогайского района привезли предметы быта, из которых всеобщее внимание привлекло седло, инкрустированное полудрагоценными камнями и жестью.

«Это седло ручной работы. Вы видите, что оно потерто, — значит, часто использовалось. Такие седла могли позволить себе лишь представители знати, их заказывали именитым, искусным мастерам. Это было своеобразным знаком принадлежности к высшему социальному сословию — как сейчас, к примеру, очень дорогой высококлассный автомобиль»,- рассказывает директор Областного краеведческого музея Ержан Нурмагамбетов.

На выставке представлены копии писем, приказов и документов партии «Алаш». Есть среди них как простые объявления о собраниях партии, так и приговоры, вынесенные в отношении лидеров движения «Алаш Орда», и в частности Алихана Бокейханова.

«Выделить самый значимый документ очень трудно. Есть и вывески, и скорбные документы, но от этого их историческая значимость не убавляется. Эти документы были обнародованы после обретения независимости, раньше они были в архивах под грифом «совершенно секретно»,- добавил директор музея.

Посетители выставки смогут увидеть экспонаты военных лет: печатная машинка фирмы «Mercedes», солдатская форма, ордена и медали.

Кроме того, в областной музей привезли чучела животных, обитающих в Актогайском районе, и картины Заслуженного деятеля искусств Казахстана, обладателя Ордена Красного Знамени и Ордена «Знак Почёта» Сахи Романова.

Посмотреть выставку можно с 8 по 14 августа в Областном краеведческом музее по адресу: ул. Ерубаева, 38. Вход бесплатный.