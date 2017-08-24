Санаторий Жосалы

В Карагандинском музее изобразительного искусства пройдёт выставка роботов

Корреспондент 6 часов назад Комментировать 18

В Караганде пройдёт выставка роботов и трансформеров.

Коллекцию роботов и трансформеров везут из Санкт-Петербурга. В экспозициях представлены авторские версии знаменитых на весь мир персонажей блокбастеров, мультфильмов и компьютерных игр.

Карагандинцы и гости города могут посетить выставку в Музее изобразительного искусства с 26 августа по 1 октября по адресу: пр-т Бухар-жырау, 76. Стоимость билетов: взрослый билет — 1 400 тенге, детский билет — 1 000 тенге. Музей будет открыт с 10 утра до семи вечера.

За дополнительной информацией обращаться по номеру: 8 747 330 31 23.

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Автор: Корреспондент

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