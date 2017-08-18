В Карагандинской области выберут лучшего участкового инспектора полиции

В Карагандинской области пройдет традиционный конкурс среди полицейских «Лучший по профессии».

«Одна из главных фигур в структуре Местной полицейской службы — участковый инспектор. Именно от его профессионализма, моральных и деловых качеств, этики общения с людьми зависит имидж полицейского и в целом органов внутренних дел. В отдалённых районах, особенно в аулах, за защитой своих прав жители первым делом обращаются к участковому», — отметили в ведомстве.

Региональный конкурс «Лучший по профессии» среди участковых проводится в три этапа. Участники покажут знание законов и внутренних приказов, продемонстрируют навыки огневой и физической подготовки.

Победителю достанется кубок «Лучший по профессии».