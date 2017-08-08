В Карагандинской области суд оправдал мононополиста

Суд оправдал повысившего тарифы монополиста в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

Оправдательный приговор вынесен директору ТОО «Жезказган энергосбыт», которая обвинялась в незаконном повышении тарифа на электроэнергию и получении незаконного дохода от населения.

Возбуждения уголовного дела добилась прокуратура, поскольку повышение тарифа с 14.50 тенге до 18.83 тенге не было согласовано с департаментом по регулированию естественных монополий.

Компания «Жезказган энергосбыт» снабжает электричеством свыше 35 процентов населения Жезказгана, Сатпаева, Балхаша, Каражала, Приозерска, поселка Жайрем, Актогайского, Жанааркинского, Каркаралинского, Улытауского районов Карагандинской области.

Свыше 50 процентов — население Абайского, Шетского, Нуринского, Осакаровского районов. Прокуроры вменили директору монопольной организации Лидии Ногай в вину часть 1 статьи 196 Уголовного кодекса «монополистическая деятельность».

«Тем самым, по мнению стороны обвинения, из-за допущенных ею нарушений правил ценообразования, ТОО «Жезказган энергосбыт» получило необоснованный доход в 957 миллионов тенге. Были ущемлены законные права потребителей», — сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

Лидия Ногай и другие должностные лица компании опоровергли доводы прокуратуры. По их словам, когда сотрудники департамента по регулированию естественных монополий делали анализ по закупке электрической энергии, они не включили в анализ затраты на транспортировку и ряд объективных причин, вынудивших компанию повысить тариф.

Судья Жезказганского городского суда признал Ногай невиновной по части 1 статьи 196 УК в редакции Уголовного кодекса от 1997 года и оправдал за отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления.

«Правонарушение ТОО «Жезказган энергосбыт» не образует состава уголовного преступления, а относится к административному правонарушению», — огласил оправдательный приговор судья Марат Кокушев.

Оправдательный приговор был опротестован прокурором. Но судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда пришла к выводу об отсутствии в действиях Лидии Ногай состава преступления.

«Коллегия пришла к выводу, что доводы стороны обвинения основаны лишь на предположениях, которые не могут быть положены в основу обвинительного приговора. Достоверных и бесспорных доказательств виновности Лидии Ногай не установлено», — сообщили в пресс-службе областного суда.