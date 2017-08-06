В Карагандинской области сократилась численность населения

Отток населения зафиксирован в Карагандинской области, передает Комитет статистики Министерства национальной экономики.

По данным департамента статистики Карагандинской области, численность населения в регионе составляет 1 миллион 381 тысячу 800 человек, а в 2016 году в области проживали 1 миллион 386 тысяч 800 человек.

С чем связан отток населения и куда уезжают карагандинцы, статистики не поясняют. Предполагают, что региональные жители мигрируют в столицу, где по данным на июнь 2017 года количество населения составило 1 миллион 2 тысячи 900 человек.

При этом в мае прошлого года численность составляла 880 тысяч 200 человек.

Среди 14 областей Казахстана Карагандинская область находится на четвертом месте по численности населения.

Всего в стране проживают 18 миллионов 14 тысяч 200 человек: 18-миллионная жительница страны родилась 11 мая текущего года в Талдыкоргане.