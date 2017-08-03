В Карагандинской области реанимируют забытое село

Чиновники взялись за комплексное улучшение жизни села Курылыс Бухар-Жырауского района Карагандинской области, которое десятилетиями живет без простых благ цивилизации, передает МИА «Казинформ».

Село находится в крайне запущенном состоянии: везде разбросан строительный и бытовой мусор, свободно разгуливают своры собак, уличного освещения нет, от дорог практически ничего не осталось, качество среднего образования очень низкое.

Назначенный на должность акима района Шагурашид Мамалинов встретился с сельчанами и заверил, что работа по улучшению их жизни начнется уже сегодня.

По информации акима Уштобинского сельского округа Ельтая Саргизова, в ближайшее время в селе планируется отремонтировать существующий водопровод.

«Для этих целей на контрольном счете наличности местного акимата собрали 9 миллионов тенге. Водопроводные сети в селе — это водонапорная башня, две водоразборные колонки и около 4 километров водопроводных линий, и принадлежат они частному лицу. Средств и сил отремонтировать водопровод у предпринимателя нет, поэтому он решил безвозмездно отдать сети в коммунальную собственность», — сказал аким села.

Процедура передачи займет какое-то время, потом будет объявлен конкурс на проведение ремонтных работ, а пока в акимате Уштобинского сельского округа готовят смету предстоящих расходов. Планируется отремонтировать около 4 километров водопроводных линий, заменить старые металлические трубы на пластиковые, установить колодцы и водоразборные колонки.

«Установим четыре колодца, затем каждый житель может провести водопровод в свой дом», — сказал аким округа Ельтай Саргизов.

Ремонт водопроводных сетей будет завершен к 1 октября.

Аким района Шагурашид Мамалиновдал дал распоряжение сельчанам избрать инициативную группу для контроля за ходом ремонтных работ, а руководитель отдела сельского хозяйства Манат Курмангалиев призвал сельчан, имеющих подсобное хозяйство, работать совместно и создавать социально-предпринимательские корпорации.

Село Курылыс расположено в двадцати километрах от Караганды. Здесь проживает свыше 500 человек, имеется 124 двора, почти во всех есть скот, трудоспособное население в основном работает в аэропорту или на городских предприятиях.