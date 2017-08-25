На традиционном августовском педсовете руководитель областного управления образования Асхат Аймагамбетов сказал, что в Карагандинской области пять колледжей станут высшими.

В колледжах Карагандинской области появились бизнес-инкубаторы, действуют студенческие конструкторские бюро. В пяти колледжах региона внедряют прикладной бакалавриат и они станут высшими.

«Система технического и профессионального образования области с нового учебного года перейдёт на образовательные программы, разработанные на основе профессиональных стандартов. Вводятся интегрированные модульные образовательные программы. Обучение по этим программам позволит студентам получать 3-4 специальности вместо одной, как это было раньше», — отметил Асхат Аймагамбетов.

В области начали реализацию проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование», цель которого — обучение безработной и самозанятой молодёжи, людей трудоспособного возраста без профессионального образования.

«В этом году выделено 7 600 мест, из них 6 025 на специальности с присвоением рабочих квалификаций. Количество грантов на рабочие специальности увеличилось почти в два раза. В пяти колледжах области будет внедрён прикладной бакалавриат и они станут высшими. 9 колледжей прошли аккредитацию по 15 специальностям, будет проведена аккредитация ещё 5 учебных заведений», — добавил руководитель областного управления образования.

Во всех колледжах введён курс «Основы IT-технологии». На базе двух колледжей реализуется проект «Жизнь без ограничений».

«Одним из ключевых проектов стало развитие студенческого предпринимательства. В современных условиях колледжи должны готовить специалистов, способных работать не только в качестве наёмного работника, но и начать собственную предпринимательскую деятельность и самим создавать рабочие места. Именно такую задачу мы ставим сегодня перед колледжами», — Асхат Аймагамбетов.

Студенты колледжей имеют возможность работать над своими проектами в конструкторских бюро. Кроме того, при некоторых колледжах созданы бизнес-инкубаторы.

«61 выпускник наших колледжей открыл своё дело. Они не только не пополнили биржу труда, а, наоборот, создали рабочие места для своих одногруппников, однокурсников. Мы считаем, что данный проект необходимо дальше развивать. Студенческие коворкинг-центры планируется открыть ещё в пяти колледжах»,- добавил докладчик.

В новом учебном году в пяти колледжах области будет внедрена дистанционная система обучения для заочников. Также внедряются проекты «Электронная сессия», «Электронный журнал».