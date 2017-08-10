В Карагандинской области потушили степные пожары

Степные пожары потушили в четырех районах Карагандинской области, передает пресс-служба ДЧС Карагандинской области.

Из-за жаркого и засушливого лета и ветреной погоды возникали степные пожары.

В летний период в Карагандинской области температура воздуха днем повышалась местами до 48 градусов жары, что в 1,8 раз больше среднего показателя прошлого года ( 2016год — 26,5 градусов), количество осадков в текущем году в 3 раза ниже аналогичного периода прошлого года.

С 5 по 9 августа подразделения ДЧС Карагандинской области, местные исполнительные органы, лесные хозяйства и добровольные противопожарные формирования боролись с возгораниями сухой травы в Балтыктыкольском сельском округе Нуринского района, Байконурском и Улытауском сельских округах Улытауского района, в селе Ынтымак Жанааркинского района, а также на территории Абайского района.

В настоящее время все пожары ликвидированы. На территории области ликвидирован 281 природный пожар, в том числе 6 лесных пожаров, 22 — степных и 253 загорания.

В ликвидации пожаров были задействованы силы и средства местных исполнительных органов, ДЧС Карагандинской области, лесных хозяйств, добровольных противопожарных формирований и привлеченных организаций.

Степные пожары тушили 6304 человек и 1317 единиц техники, в том числе 4687 человек и 1004 ед.техники ДПФ, 1284 человек и 225 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области, 56 человек и 5 пожарные поезда АО НК «КТЖ», 31 человек и 6 единиц техники ФАО «Өрт сөндіруші», 246 человек и 47 единиц техники организаций лесного хозяйства.

Одним из основных виновником степных пожаров является человеческий фактор. Естественными причинами пожаров и возгораний являются грозовые разряды.