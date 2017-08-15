В Карагандинской области ожидается небогатый урожай зерна

В этом году урожая в Карагандинской области будет меньше, чем в прошлом, передает МИА «Казинформ».



Как сообщил руководитель управления сельского хозяйства Карагандинской области Юржан Беккожин, в прошлом году с одного гектара собирали 14 центнеров зерна. Но в этом году урожайность зерновых составит от 7 до 8 центнеров с гектара.

Этот показатель входит в пределы среднегодовой нормы. Причиной снижения объемов явилась нехватка влаги. Отсутствие обильных дождей сказалось на росте зерновых культур.

Все хозяйства подготовили необходимые объемы зерноуборочной техники. Готовы зернохранилища. Массовая уборка урожая начнется после 10 сентября. Дефицита техники и горюче-смазочных материалах нет.