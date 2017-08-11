Санаторий Жосалы

В Карагандинской области отремонтируют дороги «Жайрем-Каражал-Атасу»

Корреспондент 4 часа назад Комментировать 6

В Карагандинской области на ремонт дороги «Жайрем-Каражал-Атасу» выделят около 5 млрд тенге.

По словам жителей Каражала и Жайрема плохие дороги- одна из главных проблем этих населенных пунктов. В частности, речь шла о дороге Атасу-Каражал протяжённостью 91 км, но и другие оставляют желать лучшего.

В Министерстве был одобрен план по среднему ремонту 66 км дороги в 2018 году. На участке дороги Жайрем-Каражал, отремонтируют 56 км.

На участке автодороги Каражал-Атасу будет проведён средний ремонт 10 км. Ремонт ещё 93 км запланирован на 2019 год.

Таким образом, за два года покрытие проблемного участка автодороги Каражал-Атасу изменится с щебёночного на асфальтное. В общей сложности на это планируют потратить 4 млрд 820 млн тенге.

Теги

Автор: Корреспондент

Читайте также

В Министерстве рассказали о начислении пенсии тем, кто не доработал до пенсионного возраста

В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили начисление выплат казахстанцам, не захотевшим работать до пенсионного …

Ваш комментарий очень важен

2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.