В Карагандинской области отремонтируют дороги «Жайрем-Каражал-Атасу»

В Карагандинской области на ремонт дороги «Жайрем-Каражал-Атасу» выделят около 5 млрд тенге.

По словам жителей Каражала и Жайрема плохие дороги- одна из главных проблем этих населенных пунктов. В частности, речь шла о дороге Атасу-Каражал протяжённостью 91 км, но и другие оставляют желать лучшего.

В Министерстве был одобрен план по среднему ремонту 66 км дороги в 2018 году. На участке дороги Жайрем-Каражал, отремонтируют 56 км.

На участке автодороги Каражал-Атасу будет проведён средний ремонт 10 км. Ремонт ещё 93 км запланирован на 2019 год.

Таким образом, за два года покрытие проблемного участка автодороги Каражал-Атасу изменится с щебёночного на асфальтное. В общей сложности на это планируют потратить 4 млрд 820 млн тенге.