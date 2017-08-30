В Карагандинской области отпраздновали начало сбора урожая (Фото, Видео)

В Осакаровском районе Карагандинской области состоялся традиционный День поля. На базе ТОО «Найдоровское» перед осенней страдой уже в третий раз проводится форум, цель которого — обмен опытом, знакомство с новинками аграрного производства. Деловая встреча объединена с праздником начала сбора урожая — с концертной программой, развлечениями и угощениями. В этом году культурную программу организовали в немецком стиле.

В поле, неподалёку от села Акпан разбили праздничную площадку — с юртой и шатром. Гостей на входе встречали представители оргштаба в немецких костюмах. Звучали немецкие песни и музыка. Желающим раздавали баварские шляпы с перьями.

Здесь же презентационные палатки установили представители компаний, предлагающих сельхозпроизводителям свою технологию, оборудование, удобрения и биостимуляторы. Демонстрировалась новая техника. На День поля приехали гости из Германии и Австрии.

Собравшихся приветствовал аким Осакаровского района Нуркен Кобжанов.

— Сегодня Осакаровский район является крупным зерносеющим регионом области. В этом году аграрии засеяли около 300 тысяч гектаров — это треть зернового клина области. В результате применения влагоресурсосберегающих технологий производства зерна, основанных на использовании современной техники и средств защиты, стало возможно получать стабильный и качественный урожай, вне зависимости от погодных условий, — отметил он.

По прогнозам, с районных полей крестьяне в этом году соберут больше 230 тысяч зерна при средней урожайности 8 центнеров с гектара. На нивы выйдут 730 зерноуборочных комбайнов, десятая часть из них — зарубежные высокопроизводительные машины. Массовая жатва начнётся в первых числах сентября.

— Каждый год, когда мы планируем этот День поля, мы стараемся расширить формат. Для этого приглашаем гостей из-за рубежа, чтобы фермеры могли поделиться опытом. Создаём условия, чтобы вы могли напрямую пообщаться с представителями компаний и финансовых институтов. Наша цель — создать площадку для обмена опытом и установления деловых контактов, — сказал генеральный директор компании «AGROTEC Impex» Йохан Шимпф.

Одним из гостей был австрийский бизнесмен Пауль Баумюлер. В июне он устраивал аналогичный День поля на своей ферме. Сельхозпроизводители из Казахстана, в том числе карагандинцы, побывали на этой встрече. И австрийский фермер приехал на карагандинскую землю с ответным визитом.

Иностранцы отмечают, что казахстанские аграрии ориентируются на мировые стандарты и технологии.

— Этот праздник подобен тому, как это происходит в Европе. Для нас это не сильно экзотично, — говорит бизнесмен из Австрии, глава компании «NOURIVIT» Йозеф Штайнер. — Для нас очень важен обмен опытом. И нам тоже есть чему поучиться у вас. Это очень хорошее взаимодействие, взаимопонимание, сотрудничество.

Хозяева площадки устроили тур для гостей по своим полям, демонстрируя использование передовых технологий. ТОО «Найдоровское» на площади 20 тыс. га выращивает пшеницу, лён, картофель и подсолнухи. В этом году впервые посадили чечевицу и получили неплохой урожай.

— За последние 50-60 лет население планеты выросло с 2 млрд до 7 млрд человек. Сельхозпроизводители мира должны обеспечить человечество хорошими, качественными продуктами. Сообща мы пытаемся решать эту непростую задачу, — глава ТОО «Найдоровское» Павел Лущак не намерен отставать от глобальных процессов.

Организаторы праздника не забыли и о благотворительности. Они пригласили воспитанников детских домов из Осакаровского района и Темиртау. Дети с удовольствием катились на лошадях, стреляли из лука, лазили по лабиринтам из сена и угощались мороженым.