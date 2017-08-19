В Карагандинской области открыли стелу в честь Казыбек би

Стелу в честь 350-летия Казыбек би открыли в Егиндыбулаке.Эта стрела называется «Бәйтерек».

Монументальное сооружение подарил родному краю бизнесмен Гани Омаров, который родился в Егиндыбулаке .

Изготовление 12-метровой стелы длилось около четырех месяцев, а общая стоимость — 20 млн тенге.



Кроме этого в посёлке открылась спортивная площадка, построенная на спонсорские средства.

Известный художник Карипбек Куюков, уроженец Егиндыбулака, вручил местному историко-краеведческому музею картину «Қаз дауысты Қазыбек би». Библиотеке родного села он подарил 12 дисков казахских песен и три тома книги «Көшпенділер», а сельскому акимату передал флаг Казахстана.

«Я не смог остаться в стороне, когда такое грандиозное событие проходит на моей родной земле. Я дарю свою картину музею. Это то, что я умею делать. Кроме того, продав одну из своих картин, я сделал благотворительный взнос в фонд «Балқантау», — сказал Карипбек Куюков.

Сегодня в Егиндыбулаке продолжатся торжества с участием высокопоставленных гостей.

19 августа стартует автокараван «Қаз дауысты Қазыбек би жолымен: «Бабаларға тағзым!». 28 участников на семи автомобилях проедут через Каркаралинск, Бухар-Жырауский, Жанааркинский и Улытауский районы, города Жезказган, Кызылорда, Туркестан, Ташкент, Навои, Шымкент, Тараз, Балхаш, Актогайский и Шетский районы. И финишируют в Караганде 30 августа.

20 августа во Дворце культуры горняков в Караганде пройдёт Международный айтыс с участием акынов из Монголии, Китая, Кыргызстана и Казахстана.

Празднование 350-летия Казыбек би продлится ещё в течение трёх месяцев. Запланирован ряд культурных и научных мероприятий.

Казыбек Кельдибекулы — великий оратор, общественный деятель и посол, принадлежал к Среднему жузу, к разделу Каракесек племени Аргын. Вместе с Толе би и Айтеке би один из трёх великих биев (судей) казахского народа и один из авторов первого систематизированного свода казахских обычаев «адат» (законов) «Жеті Жарғы».