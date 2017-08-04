В Карагандинской области осужден майор за получение взятки

К лишению свободы приговорен заместитель начальника местной полицейской службы Жанааркинского района Карагандинской области за получение взятки у акима сельского округа, передает МИА «Казинформ».

По материалам уголовного дела, 12 апреля этого года майор остановил на трассе в Жанааркинском районе нетрезвого акима Айнабулакского сельского округа.

Он предложил акиму заплатить ему 250 тысяч тенге, обещая взамен не доставлять его в наркодиспансер для освидетельствования и не составлять протокол.

В свою очередь, аким, поехав якобы за деньгами, обратился в антикоррупционную службу с заявлением о вымогательстве взятки. Майор был задержан в момент получения денег, и его признали виновным по статье 366 Уголовного кодекса «Получение взятки».

«Теперь уже бывшему заместителю начальника местной полицейской службы Жанааркинского района назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с конфискацией лично принадлежащего ему имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и других госструктурах», — огласила приговор судья Жанааркинского района Бота Каримова.

Осужденный лишен специального звания майора. А аким села так и не был привлечен к административной ответственности, поскольку утрачено время для сбора доказательств в виде взятия анализов и получения заключения медиков на предмет алкогольного опьянения.