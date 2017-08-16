В Карагандинской области австралийско-британский концерн реализует два крупных проекта

Австралийско-британский концерн «Rio Tinto» реализует два крупных геологоразведочных проекта в Карагандинской области.

Австралийско-британский концерн «Rio Tinto» совместно с АО «Казгеология» проводит разведку медно-порфировых руд в Карагандинской области. Работы проводятся на двух участках региона — «Коргантас» и «Балхаш-Сарышаган».

«Коргантас», расположенный в Шетском районе, стал первым проектом глобальной компании «Rio Tinto» в Казахстане. В настоящее время на этом участке завершились наземные геофизические исследования. Начались буровые работы, объём которых составил порядка 2 500 м.

Компания продолжает работы и на площади «Балхаш-Сарышаган». Здесь производятся с воздуха аэрогеофизические исследования. Из запланированных 24 тыс. погонных километров съёмки на сегодняшний день выполнено 86 %. Также продолжаются наземные геофизические работы.

Геологоразведка — это рискованная сфера. Инвестор сделал ставку на перспективу. Проект, стартовавший в 2015 году, рассчитан на 5-6 лет.