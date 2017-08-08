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В Караганде запустят онлайн-курсы казахского языка

Корреспондент 10 часов назад Комментировать 20

Онлайн-курсы казахского языка для всех желающих запустят в КарГУ.

Кафедра практического курса казахского языка КарГУ им. Е. А. Букетова приглашает всех желающих на онлайн-курсы «Подготовка к КАЗТЕСТ», «Делопроизводство на государственном языке» и «Интенсивное обучение казахскому языку».

С помощью готовых речевых ситуаций слушатели курса смогут научиться свободно излагать свои мысли как устно, так и письменно.

Основная программа курса рассчитана на год обучения, интенсивная — на три месяца, который стоит  12 500 тенге в месяц. Годовой курс обойдется в 7 500 тенге в месяц.

Занятие, продолжительностью  50 минут пройдут в онлайн-режиме. Все материалы уроков можно будет просмотреть в любое удобное время.

Запись на занятия откроется в сентябре на сайте КарГУ, а обучение  начнется в октябре. По окончании занятий ученики получат сертификат КарГУ.

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Автор: Корреспондент

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