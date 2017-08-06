В Караганде выявлено превышение нитратов в некоторых фруктах и овощах

Превышение нитратов выявлено в арбузах, абрикосах и сливах в Караганде, передает МИА «Казинформ».

На рынке «Темирлан» сотрудники управления охраны общественного здоровья обнаружили в овощах и фруктах содержание нитратов выше нормы.

Проведение акции «Выбирай безопасный продукт» организовали специалисты управления охраны общественного здоровья Октябрьского района Караганды совместно со специалистами филиала республиканского госпредприятия «Национальный центр экспертизы».

«Покупателям предлагалось проверить купленные пищевые продукты на микробиологические показатели, а также узнать — сколько нитратов содержится в плодоовощной продукции. Всего были исследованы 55 проб продуктов. Выявлено превышение селитры в арбузах, абрикосах и лимонах. В арбузе было 62 мг/кг и 72 мг/кг при норме 60 мг/кг. В абрикосе — 80 мг/кг при норме 60 мг/кг. В сливе — 69 мг/кг, 72 мг/кг, 77 мг/кг при норме 60 мг/кг. В лимоне 63 мг/кг при норме 60 мг/кг», — сообщили в пищевом отделе управления.

Директору рынка «Темирлан» дали рекомендацию — не допускать на территории объекта реализацию продуктов питания, не соответствующих качеству.

«С овощами и фруктами в организм человека поступает наибольшее количество нитратов. По нормам Всемирной организации здравоохранения, допустимой суточной дозой нитратов является 5 милиграммов на килограмм веса человека. На самом деле нитраты являются нормальным продуктом обмена азота в растениях, накопление их разное в различных продуктах. Например, в картофеле естественное содержание нитратов 250 мг/кг, а в арбузе норма 60 мг/кг, самое высокое естественное содержание нитратов в свекле — 1400 мг/кг», — сообщили в пищевом отделе управления охраны общественного здоровья.