В Караганде выявлен подпольный цех по изготовлению денег

Цех по изготовлению фальшивых денег обнаружили сотрудники службы экономических расследований департамента государственных доходов, передает МИА «Казинформ».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, которое по предварительной информации осуществляло изготовление и сбыт поддельных банкнот Национального банка Республики Казахстан. Подпольный цех был организован на квартире в одном из жилых домов микрорайона Степной-2», — сообщили в департаменте государственных доходов.

В большом количестве изъяты вещественные доказательства — банкноты номиналом 2000 тенге с признаками подделки.

При расследовании уголовного дела было установлено, что подозреваемый продолжительное время занимался изготовлением и хранением фальшивых денег, а также сбытом.

Уголовное дело расследуется по статье 231 Уголовного кодекса. В настоящее время сотрудниками службы экономических расследований устанавливаются места сбыта поддельных купюр, ведется досудебное расследование.