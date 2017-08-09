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В Караганде выявлен подпольный цех по изготовлению денег

Корреспондент 10 часов назад Комментировать 22

Цех по изготовлению фальшивых денег обнаружили сотрудники службы экономических расследований департамента государственных доходов, передает МИА «Казинформ».

 «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, которое по предварительной информации осуществляло изготовление и сбыт поддельных банкнот Национального банка Республики Казахстан. Подпольный цех был организован на квартире в одном из жилых домов микрорайона Степной-2», — сообщили в департаменте государственных доходов.

В большом количестве изъяты вещественные доказательства — банкноты номиналом 2000 тенге с признаками подделки.

При расследовании уголовного дела было установлено, что подозреваемый продолжительное время занимался изготовлением и хранением фальшивых денег, а также сбытом.

Уголовное дело расследуется по статье 231 Уголовного кодекса. В настоящее время сотрудниками службы экономических расследований устанавливаются места сбыта поддельных купюр, ведется досудебное расследование.

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Автор: Корреспондент

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