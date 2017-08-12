Санаторий Жосалы

В Караганде вынесли приговор создательнице финансовой пирамиды Optovka

Корреспондент 11 часов назад Комментировать 19

Караганде вынесли приговор женщине, создавшей финансовую пирамиду Optovka, передает Tengrinews.kz.

«Подсудимой дали в общем 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Но в связи с применением статьи 2 пункта 1 закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» срок наказания снижен до 4 лет 5 месяцев. Срок исчисления наказания начинается с декабря 2016 года», — сообщили в канцелярии Октябрьского районного суда.

Кроме того, суд взыскал с осужденной материальный ущерб в пользу пострадавших в размере более 385 миллионов тенге. Согласно официальным данным, жертвами финансовой пирамиды стали 752 вкладчика из Караганды, Темиртау и Астаны.

Теги

Автор: Корреспондент

Читайте также

В Карагандинской области отремонтируют дороги «Жайрем-Каражал-Атасу»

В Карагандинской области на ремонт дороги «Жайрем-Каражал-Атасу» выделят около 5 млрд тенге.

Ваш комментарий очень важен

2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.