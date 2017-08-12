В Караганде вынесли приговор создательнице финансовой пирамиды Optovka

Караганде вынесли приговор женщине, создавшей финансовую пирамиду Optovka, передает Tengrinews.kz.

«Подсудимой дали в общем 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Но в связи с применением статьи 2 пункта 1 закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» срок наказания снижен до 4 лет 5 месяцев. Срок исчисления наказания начинается с декабря 2016 года», — сообщили в канцелярии Октябрьского районного суда.

Кроме того, суд взыскал с осужденной материальный ущерб в пользу пострадавших в размере более 385 миллионов тенге. Согласно официальным данным, жертвами финансовой пирамиды стали 752 вкладчика из Караганды, Темиртау и Астаны.