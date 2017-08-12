В Караганде судят группу предполагаемых вымогателей

Шестерых мужчин, которые вымогали деньги у бизнесменов, судят в Караганда, передает Today.kz.

По данным следствия, один из членов преступной группы позвонил предпринимателю и стал угрожать ему физической расправой, а также обещал создать серьезные помехи его бизнесу, если тот не передаст ему крупную сумму денег. Звонивший назвался членом организованной преступной группировки из Кокшетау. Однако в «крыше» предприниматель не нуждался, он сразу же обратился за поддержкой к местному жителю, который, как выяснили правоохранители, и был организатором схемы.

Последний, по версии следователей, сделал вид, будто знает автора звонка, который якобы обладает обширными криминальными связями, и посоветовал предпринимателю отдать требуемую сумму.

Вместе с предпринимателем он поехал на встречу на окраину Караганды с мнимыми членами ОПГ из Акмолинской области. Там шестеро подсудимых инсценировали разборку со стрельбой. Для убедительности один из них ранил предпринимателя.

«Из неустановленного оружия был произведен выстрел в предпринимателя в область правого бедра. После окончания мнимой разборки подсудимые заявили потерпевшему, будто члены ОПГ из Акмолинской области назначили новую встречу, и убедили его поехать туда в их сопровождении», — указано в материалах уголовного дела.

В ходе встречи за пределами Караганды члены несуществующей ОПГ, роль которых играли подсудимые, потребовали 100 тысяч долларов с предпринимателя за то, что якобы один из них получил в ходе перестрелки огнестрельное ранение. В противном случае они грозились расправиться с семьей предпринимателя. Раненый бизнесмен согласился заплатить деньги. Он передал им дорогую машину, стоимостью шесть миллионов тенге, а также сдал в ломбард драгоценности.

Кроме того, шестеро подсудимых, по версии следствия, незаконно лишили свободы другого предпринимателя, требуя у него деньги за долг одному из местных жителей, который он уже отдал.

Однако подсудимые, назвавшие себя доверенными лицами кредитора, заявили, будто деньги он не получал. Они незаконно лишили его свободы и увезли на его же автомобиле в один из районов Караганды, где незаконно удерживали.

«Итого шестерым подсудимым вменяется совершение преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса – 194 «Вымогательство по предварительному сговору», 126 «Незаконное лишение человека свободы», 200 «Неправомерное завладение автомобилем», 191 «Грабеж», — сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам.

Судебные слушания начались под председательством судьи Бекзата Шалгимбаева.