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В Караганде создадут геохимическую лабораторию

Корреспондент 2 часа назад Комментировать 3

В Караганде создадут геохимическую лабораторию с возможностью проведения анализов не менее 100 тысяч образцов полезных ископаемых, передает  МИА «Казинформ».

«В геохимической лаборатории будут проводиться лабораторно-аналитические исследования на твердые полезные ископаемые и подземные воды на современном высокотехнологическом оборудовании. Планируется проведение анализов не менее 100 тысяч образцов пород», — рассказал руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области Галымжан Жумасултанов.

Современная геохимическая лаборатория позвонит сэкономить деньги предприятиям, занимающимся разведкой и добычей полезных ископаемых, которым не придется везти образцы пород для исследований в другие регионы и страны.

Геохимическую лабораторию введут в эксплуатацию в середине 2018 года.

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Автор: Корреспондент

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