В Караганде состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню Конституции (Фото)

В Доме Дружбы состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню Конституции Республики Казахстан.

В нём приняли участие аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, депутаты, руководители департаментов, представители этнокультурных центров, рабочие, врачи, преподаватели и представители молодёжных объединений.

На торжественной церемонии прошло вручение удостоверений личности 16-летним карагандинцам — они получали этот документ из рук заместителя председателя КОФ НДП «Нур Отан» Кадиши Оспановой. Она также поздравила всех присутствующих с Днём Конституции.

— Нашему Казахстану желаю процветания и мира! А молодёжи желаю учиться работать над собой, быть конкурентоспособными. Будущее — в ваших руках, — сказала Кадиша Оспанова, обращаясь к молодым участникам торжественного собрания. На сцене также были вручены свидетельства о браке трём молодым парам.

Аким Карагандинской области в своей поздравительной речи напомнил собравшимся, что Конституцию часто называют договором между гражданами и государством.

— 22 года назад мы сделали свой выбор, приняли этот документ, когда молодое государство только выбирало свой путь, — сказал Ерлан Кошанов. — Мы приняли правила, по которым сегодня живём. За годы независимости Казахстан изменился до неузнаваемости — экономика растёт, развивается общество, государство стало полноценным членом мирового сообщества. Всё, что мы имеем, стало реальным воплощением принципов и положений главного закона Республики Казахстан.

В этот праздничный день желаем вам мира, добра, взаимопонимания и успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины!

Глава региона во время сегодняшнего мероприятия наградил лейтенанта, оперуполномоченного военной полиции воинской части № 5516 Регионального командования «Орталық» Акылбека Конурова юбилейной медалью «25 лет Вооружённым силам РК». Талант Медет, Жулдыз Абишева, Айнур Жазыкова и Газиз Такешев получили Почётную грамоту акима области.

Торжественное собрание, посвящённое Дню Конституции РК, завершилось концертной программой.