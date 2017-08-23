В Караганде шахтеры делятся опытом с молодежью в канун Дня Шахтера

Трудовые династии встречаются с молодежью в канун Дня шахтера в Караганде, передает МИА «Казинформ».Династия шахтеров Гафуровых встретилась с молодыми людьми в Караганде и призвала их не бояться тяжелого труда.

Отец, сын и внук — шахтеры. Главе семейства Рафаэлю Гафурову 82 года. Более 40 лет он работал на шахте имени Костенко.

«Я трудился там до 70 лет!Несмотря на то, что эта работа очень тяжелая и сопряжена с риском для здоровья, у меня никогда не было мысли поменять профессию. Если соблюдаешь технику безопасности, то угрозы травматизма нет. Я люблю шахту, я люблю добывать уголь и поднимать ее на поверхность», — рассказал студентам нескольких колледжей Рафаэль Саидович. —

Детство и юность Рафаэля Саидовича прошли в городе Ялуторовске. Его отец погиб на фронте в 1942 году. Рафаэль Гафуров учился в Уральском политехническом институте на строительном факультете. Позже Рафаэль Саидович перевелся в Карагандинский политехнический интитут и продолжил обучение на горном факультете.

С 1962 по 2005 годы трудился на шахте имени Костенко в техническом отделе. Из них 10 лет работал главным технологом шахты.

Рафаэль Саидович принял активное участие в съемках документального фильма к 65-летию шахты имени Костенко. А его супруга — Майнур Шахиевна Турлубаева 40 лет проработала в шахте имени Костенко в должности начальника планового отдела.

Сын Ринат пошел по стопам отца. Ему 50 лет. 20 лет работал в шахте. Начав свою трудовую деятельность с должности мастера на той же шахте, затем стал директором шахт Саранская и Тентекская. Дочь главы семейства — Наиля Гафурова переняла от отца увлечение музыкой. Она окончила консерваторию и работает преподавателем в музыкальной школе.

«Я прожил интересную жизнь. В ней было всякое. Были трудности и радости. Я счастливый человек. У меня растут мой внук Руслан и внучка Лия. Молодежи всегда говорю, чтобы они были сильными, терпеливыми и добросовестно трудились», — говорит Рафаэль Саидович.

Молодые люди ознакомились с личным фотоархивом династии Гафуровых и задавали много вопросов о специфике горняцкой профессии. Встречи молодежи с заслуженными работниками труда проводятся в Караганде периодически.

«Молодежь должна лично знакомиться с трудовыми дианстиями и знать, кто это — человек труда. Ведь благодаря трудолюбивым людям наблюдается расцвет экономики, производства, мы живем в благополучной стране, добиваемся новых достижений в развитии. Такие встречи полезны для молодежи. Она должна знать историю своего города, страны, время становления нашего независимого государства», — отметила первый заместитель Октябрьского районного филиала партии «Нұр Отан» в Караганде Бахытжан Аманжолова.